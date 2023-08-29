أبرزها صحة العظام والحماية من السرطان.. فوائد مذهلة للباذنجان

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية، ويمكن أن يعمل العجائب لصحة عظامك، كما أنها تساعد في فقدان الوزن ومفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وله العديد من الفوائد التي سوف نسردها في السطور القادمة.

والاستهلاك المنتظم قد يحسن عملية الهضم ويعزز العظام القوية والصحية، ويساعد على فقدان الوزن، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويمنع فقر الدم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وينظم مستويات السكر، ويحسن وظائف المخ، ويمكن تناول الباذنجان بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن الاعتماد عليه كأحد الوجبات الرئيسية.



الباذنجان هو طعام غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المغذية، ويأتي مع العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

الباذنجان مصدر غني بالمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس المهم لصحة العظام وتحسين كثافة المعادن في العظام.

إن إضافة الباذنجان إلى نظامك الغذائي قد يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تمر عبر الجهاز الهضمي سليمة.

كما أن مادة البوليفينول أو المركبات النباتية الطبيعية الموجودة في الأطعمة مثل الباذنجان قد تقلل من امتصاص السكر وتزيد من إفراز الأنسولين، وكلاهما يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

الباذنجان غني بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهو نوع من الصبغات ذات خصائص مضادة للأكسدة مسؤولة عن لونها النابض بالحياة.

يعتبر الأنثوسيانين الموجود في الباذنجان والمسمى ناسونين مفيدًا بشكل خاص ويمكنه الحماية من تلف الخلايا.

ويتمتع نبات الباذنجان الذي يتمتع بمجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًا، بإمكانية مكافحة الخلايا السرطانية، ثبت أن مركب سولاسودين رهامنوسيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من تكرار أنواع معينة من السرطان.