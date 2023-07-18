أبرزهم الكرفس.. خضروات تساعدك في التغلب على ارتفاع درجات الحرارة

تساعد العديد من الخضروات والمشروبات في الحفاظ علي نضارة بشرتك في فصل الصيف، ويوجد بعض الخضروات التي ينصح بها الأطباء أن يتم تناولها بكثرة خلال هذه الأيام بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في هذا السياق ترصد الدستور أهمها خلال السطور المقبلة.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية الداكنة على نسب عالية من الماء، والتي قد تصل إلى من 80 إلى 95٪ منها ماء، مما يسهل في تعزيز عملية الهضم، وترطيب الجسم.

الشمام

يعتبر الشمام من الفواكه المتوفرة طوال فصل الصيف، والذي يزيد من الشعور بالانتعاش، حيث أنه يحتوي على 95 % ماء، كما أنه يمتلك سعرات حرارية منخفضة.

الكرفس

الكرفس هو من النباتات العطرية التي لها رائحة شديدة فهو من عائلة الخيميات التي تضم البقدونس والشمر، لكنه يزرع في الظل وبالتالي فهو أقل في الكلوروفيل لذلك هو أقل أفراد العائلة اخضراراً ويعد الكرفس من الخضار التي تؤكل إما نية أو مطبوخة لفوائدها الضرورية لصحة وجسم الإنسان.

فوائد الكرفس تدفعك إلى استهلاك المزيد منه، باعتباره يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء، وهما جزءان مهمان في علاج المشكلات الصحية.

يعتبر عصير الكرفس من أغنى العصائر الحيوية، فهو غني بالفيتامينات الأساسية (أ)، (ج)، (ك) ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية. إلى جانب الألياف الغذائية، البوتاسيوم وحمض الفوليك. وتتجلّى فيه فوائد الكرفس العلاجية، حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية ومركبات مضادة للسرطان. فمادة الفلافونويد في الكرفس، تبطئ نمو الأورام السرطانية وتساهم في تعزيز المناعة.

الخيار

لابد من التنويه بأن الخيار أحد أنوع ثمار الخضار منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي 95% من محتواه على الماء، و5% من الألياف الغذائية.

فهو يحسن صحة الفم وينقص الوزن الزائد و يدعم صحة القلب وينظم سكر الدم و يحسن الجهاز الهضمي.

ويوصي خبراء التجميل باستعمال الخيار على البشرة لتحقيق العديد من الفوائد منها تنقية البشرة من الشوائب ومن آثار البقع اللونية الناتجة عن أشعة الشمس وفتح مسامات البشرة وتنظيفها طبيعيا من الأوساخ المتراكمة وتهدئة البشرة من حروق الشمس وتخفيف حدة علامات الشيخوخة المبكرة والتخفيف من الهالات السوداء تحت العينين وكذلك التخفيف من تورم العينين وترطيب البشرة وتخفيف حدة بعض الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما، وحب الشباب، والصدفية.

عصير الليمون مع النعناع

يساعد تناول مشروب النعناع والليمون على تبريد الجسم أثناء الطقس الحار، كما أن النعناع يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي والأعصاب.

بينما يعمل الليمون على ترطيب الجسم وانعاشه والتخلص من الإجهاد والتعب الناتج من ارتفاع درجات الحرارة.