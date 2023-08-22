نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: مصر من أهم الدول المصدرة للمانجو

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إن زراعة المانجو تطورت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، لافتًا إلى أن محافظة أسوان قد ساهمت في زيادة محصول المانجو لهذا العام، بالإضافة إلى الإسماعيلية التي تعتبر المدينة الأعلى إنتاجا للمانجو في مصر.

وأضاف "نجيب" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن المانجو العويس هو النوع الأكثر طلبًا للتصدير بسبب ارتفاع نسبة السكريات بها، والطعم اللميز.

المانجو الزبدية والصديقة هم أفضل نوعين للتخزين

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، إلى أن المانجو الزبدية والصديقة هم أفضل نوعين للتخزين نتيجة لتمتعهم بالقشرة السميكة التي تساعد على حفظهم لفترات طويلة، منوهًا بأن الوقت الحالي هو أفضل وقت لتخزين المانجو، ويفضل أن يتم تخزينها كاملة بدون تقطيع أو تقشير.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أن مصر تعتبر واحدة من أهم الدول المصدرة للمانجو في العالم، بالإضافة إلى باقي أنواع الخضروات والفاكهة.