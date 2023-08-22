الأطعمة التى يجب تجنبها إذا كنت تعانى من قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو اضطراب يتسبب في عدم إنتاج كمية كافية من الهرمونات الدرقية التي تساهم في تنظيم عمليات الجسم المختلفة، بما في ذلك عملية الأيض والطاقة.

ويؤثر هذا الاضطراب على العديد من الأجهزة والأنظمة في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى العديد من الأعراض المزعجة، فإذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فإن التغذية السليمة تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحتك وتخفيف الأعراض.

ومن الأمور الهامة التي يجب عليك معرفتها، هي الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي تفاقم الحالة وتقليل المشاكل الناجمة عنها، ففي السطور التالية، يقدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية.

الأطعمة ذات الحاجز الدرقي:

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات تعمل على تثبيط عمل الغدة الدرقية وتقليل إفراز الهرمونات الدرقية، والتي تشمل البروكلي، القرنبيط، الملفوف والكرنب.

الأطعمة الغنية بالجودة العالية لليود:

اليود ضروري لصحة الغدة الدرقية وإنتاج الهرمونات الدرقية، ومع ذلك، يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية باليود بكميات كبيرة، خاصة إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على اليود أو تحتاج لعملية تكميم مذيب للعمل هورمونات الدرقية، تشمل هذه الأطعمة الأسماك البحرية والأطعمة المحضرة بالملح البحري والأطعمة المدخنة.

الأطعمة الغنية بالصويا:

تحتوي الصويا على مركب يسمى الإيزوفلافونات الذي يعيق امتصاص الهرمونات الدرقية، لذا ينصح بتجنب تناول الأطعمة المشتقة من الصويا مثل الصويا نفسها، ومنتجات الصويا الأخرى.

المكملات الغذائية المحتوية على الآيودين:

تشتهر بعض المكملات الغذائية بأنها تحتوي على اليود، وهو معدن ضروري لصحة الغدة الدرقية، ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية تحتوي على الآيودين، لأن تناولها بكميات زائدة يمكن أن يسبب اضطرابات في وظيفة الغدة الدرقية.