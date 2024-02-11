"لحمايتك من إصابات الجيم".. نصائح مهمة لتقوية ساقيك وركبتك

يشعر الكثير من الناس بالألم الشديد، بسبب الالتواء المفاجي، أو حوادث التصادم التي تخلف كسرًا أو إصابة لدى كبار السن، أو أشياء أخرى قد تحدث لك بسبب خطأ في ممارسة الرياضة عند الشباب.

وفي بعض الأحيان يمكن أن يتعرض الغضروف في عظامنا للإصابة، مما يتسبب في كسر قطعة منه والتصاقه بالمفصل، وعادةً ما تستجيب الركبة لهذه الإصابة عن طريق التورم.

نصائح مهمة لتقوية ساقيك وركبتك

قد يحدث أيضًا تآكل الغضروف الموجود في ركبتك أو ينهار، وهو ما يُعرف باسم التهاب المفاصل، ولهذا فنستعرض في السطور التالية، مجموعة من النصائح المهمة، لحماية عظامك وركبتك:

ويمكنك مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لتقوية ساقيك وركبتيك، وأيضًا ارتداء الأحذية المريحية، التي تناسبك، والمحافظة على وزنك لحمايتك من التهابات المفاصل.

ويمكنك التمرن باستخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة، أو قم بحركات وزن الجسم، مثل القرفصاء، مرتين على الأقل في الأسبوع.

وريما لا تعلم أن صعود السلالم أو ركوب الدراجة أمرًا مهما لبناء العضلات ودعم ركبتيك.

وعليك أن تقم بالإحماء قبل ممارسة الرياضة، فيمكن أن يؤدي التمرين المكثف مع العضلات والمفاصل الباردة إلى الإصابة.

حافظ على مرونة جسمك

بعد التمرين، قم بتمارين التمدد، فيمكنك أن تستمر خلال تمرين التمدد لمدة 30 ثانية، وهذا يساعدك على منع الإصابة.

قم بتمرين التمديد للعضلات الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي من فخذك بانتظام، مثل عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة، على التوالي.

إذا كنت تمارس الرياضة بالفعل، فاعمل ببطء على ممارسة تمارين أصعب وأطول.

ارتداء الأحذية التي تناسبك وبحالة جيدة، حتى تتمكن من أداء التمارين الرياضية بدون إصابات.

البقاء في وزن صحي

عليك تقليل الضغط على ركبتيك، فيعد زيادة الوزن عامل خطر رئيسي في الإصابة بالتهاب المفاصل المبكر في الركبة.

يقول مكاليستر: "إن أفضل شيء هو الحفاظ على قوة العضلات حول الركبتين".

كما يمكن أن يساعد اختبار كثافة العظام حسب العمر والتماس العناية الطبية في أقرب وقت ممكن، في حالة الألم أو أي إصابات أخرى، لعلاجه بالطريقة المناسبة عند طبيبك الخاص.