الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لا تقارن نفسك بأحد.. نصائح هامة لو أول مرة تروح الجيم

الجيم
الجيم

يرغب الكثير منا الذهاب للجيم للوصول لوزن مثالى للغاية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود احتمالية زيادة الوزن نتيجة لزيادة الرغبة في تناول الطعام، ولا يعلم الكثيرون أن هناك مجموعة من القواعد التى يجب إتباعها في حال زيارة الجيم لأول مرة وذلك لعدم التعرض لمشاكل صحية مع إمكانية الإستمرارية.

ويجب الحرص على عدم المبالغة في الوصول للنتائج، فليس من المنطق أن تصل للجسم المثالى فى غصون شهر واحد، وعليك الاستمرار في الذهاب لـ “الجيم” دون النظر إلي النتائج السريعة، كما يجب عليك عدم الإفراط فى ممارسة الرياضة على الأجهزة ظنا أنك بذلك ستختصر وقت كبير ويجب الحرص على ممارسة الرياضة على الأجهزة ولكن بنسب معقولة حتى لا تهلك جسدك.

وعليك الحفاظ على الذهاب للجيم وعدم الاكتفاء بإلتقاط الصور والذهاب يوم فقط فى الأسبوع لأن ذلك يعرض جسدك للصدمة، ففي حال ممارستك رياضة مدة طويلة ثم الإنقطاع المفاجئ، فإن ذلك يعرضك لمشاكل صحية.

كذلك الحرص على تشتيت نفسك بمن حولك ومقارنة نفسك بهم، فمقارنة نفسك بالآخرين يتقلل من حماسك ووصولك لهدفك لذا يجب عليك التركيز على نفسك وهدفك فقط داخل الجيم.

يجب عليك الحفاظ على الالتزام بالحمية الغذائية المناسبة لك والالتزام بالسعرات الحرارية، ولا تعتقد أن الذهاب للجسم سيغنيك عن تناول الطعام بكميات مناسبة، ول اتعتقد أن ممارسة الرياضة بصورة أكبر ستقوم بحرق الدهون كما يشاع لدى البعض، وعليك تناول البروتين بنسبة عالية وذلك للمساعدة في تكوين العضلات بدلا من الدهون، كما يجب الحرص على تناول الماء بكميات كبيرة خلال التمرين وبعد التمرين.

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