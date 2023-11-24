أسباب فرقعة الركبة لدى صغار السن و4 طرق للعلاج

تعد فرقعة الركبة لدى صغار السن من أبرز الأمراض الشائعة التي تُصيب الكثير حول العالم دون معرفة الأسباب الصحية للإصابه بها.

وتسبب فرقعة الركبة ألم كبير في العظام نتيجة الإصابة ببعض المشاكل في الأربطة والمفاصل، فما هي أسباب طقطقة الركبة؟، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات التي ستساعدك على علاج مشكلة فرقعة الركبة وفقًا لموقع "Very Well Health".

اسباب فرقعة الركبة لدى صغار السن و4 طرق للعلاج

1 - زيادة الوزن يؤدي إلى الضغط على الأربطة وزيادة احتكاك الأوتار، وهذا ما يجعله من أحد أسباب طقطقة الركبة.

2 - الإصابات التي تحدث لدى كبار السن بصورة كبيرة، فتصبح ضعيفة ومعرضة للتآكل، وتسبب آلام وصدور صوت منها أثناء الحركة.

3 - ابتعاد المفاصل عن بعضها مما يسبب فجوة بينهما تؤدي إلى حدوث فقاعات من السائل الذي يحيط بها، وبانفجار هذه الفقاعات يحدث صوت الطقطقة، وبذلك يكون من أحد أسباب طقطقة الركبة.

4 - يؤدي التهاب المفاصل إلى طقطقة الركبة، ويحدث نتيجة قلة المادة اللزجة بين المفاصل، وبالتالي تزداد فرص احتكاكها خلال الحركة.

اسباب فرقعة الركبة لدى صغار السن و4 طرق للعلاج

تمارين رياضية بسيطة لتقليل فرقعة الركبة

1 - تحريك الركبة: أثناء الجلوس على الأرض قم بطي الركبة وفردها عدة مرات، فهذا يساعد في تقوية العضلات وتدعم استقرار مفصل الركبة.

2 - القرفصاء: من أهم التمارين المفيدة للجسم بشكل عام وللركبتين بشكل خاص، فتساهم في تخفيف الوزن وتقوية المفصل والعظام وتحافظ على مرونتها، وينصح بتكرار تمرين القرفصاء 10 مرات يوميًا، ويفضل أن تقوم بعمل ثلاث مجموعات في اليوم.

3 - الركض: تساعد رياضة الركض في تحريك كافة عضلات الجسم بما فيها الركبتان، وهذا ما يحسن حركة المفصل وليونته، ويضمن الحفاظ على النشاط والصحة عموما.

4 - تدليك الركبة وتحريكها برفق لأعلى وأسفل فهذا يساعد في عودة المفصل إلى مكانه وتقوية عضلات الركبة.

5 - تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة لأن هذا يتسبب في شد الأربطة والضغط عليها، ولذلك يجب تغيير الوضع كلما سنحت الفرصة لتجنب طقطقة الركبة.