ارتداء الأحذية المناسبة.. كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بخشونة الركبة؟

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل صحية أثناء الركض أو ركوب المواصلات بسبب خشونة الركبة المؤلمة التي تسبب الكثير من المتاعب لدى كبار وصغار السن.

ويعرف مرض خشونة الركبة، بأنه أحد الأمراض المزمنة التي ترافق كبار السن وتزيد مع تقدم العمر أكثر لتسبب العديد من المشاكل والألم للمصابين بالخشونة، لذلك نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها لتحمي نفسك أو والديك من خطر الإصابة بخشونة الركبة، وفقًا لتقرير نشره موقع "very well health":

تستطيع حماية نفسك من الإصابة بخشونة الركبة من خلال خطوات صحية يجب أن تتبعها خلال يومك تعرف على أبرزهم خلال السطور التالية:

1 - ارتداء الأحذية المناسبة:

يحميك ارتداء الأحذية المناسبة والمريحة لقدمك من خطر الإصابة بخشونة الركبة خصوصاً إذا كنت متقدم في العمر.

2 - ممارسة الرياضة بشكل يومي أو أسبوعي:

تساعدك ممارسة الرياضة البدنية المستهدفة العضلات الحفاظ على مفاصل الركبة من الخشونة، وبناء عضلات حول ركبتك وتقليل الضغط الواقع على مفاصل القدم.

3 - تناول الخضار والفاكهة الصحية:

إذا حافظت على الأطباق الرئيسية من اللحوم على مائدة الطعام يوميا ستحافظ على بناء عضلات الجسم مثل مفاصل الركبة والأيدي والحصول على البروتين والفيتامينات اللازم من الطعام الصحي، وتحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 الموجود في الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام، وتناول الخضار مثل السبانخ والبيض.

4 - الحفاظ على الوزن المناسب:

إذا كنت تعاني من السمنة المفرطة نتيجة تناولك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والزيوت فهذا سيؤثر على صحتك بشكل عام، لذلك يجب أن يكون وزنك مناسبا لتخفيف الأحمال على الركبة.