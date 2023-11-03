زيادة الوزن والرياضات الخطرة أبرز أسبابها.. أنواع إصابات الركبة ونصائح للوقاية منها

يمكن أن تكون إصابات الركبة مؤلمة ومزعجة خلال ممارسة الحياة اليومية، لأنها يمكن أن تؤثر بشكل خطير على حياتك من خلال منعك من القيام بالأنشطة البدنية أو حتى المشي، وبالتالي فإن وجود مشاكل في الركبة ليس أمرا سهلا ويستدعي الاهتمام ومراجعة الطبيب.

إن فهم إصابات الركبة الشائعة وكيفية الوقاية منها يمكن أن يساعدك على تجنب الانزعاج والأضرار طويلة المدى التي تلحق بركبتك وتوفير الألم والضرر، لذا نستعرض لكم كيفية الحفاظ على عضلات ساقك قوية، وزيادة كثافة النشاط تدريجيًا، والبقاء في وزن صحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، وفقًا لـ" Mayo Clinic".

أكثر أنواع الإصابات شيوعًا ونصائح للوقاية منها

1. تمزق الرباط الصليبي الأمامي:

تمزق الرباط الصليبي الأمامي (ACL) هو إصابة شائعة في الركبة تحدث عندما يتضرر أو يتمزق الرباط الذي يربط عظم الفخذ بعظم الساق. غالبًا ما يحدث ذلك بسبب التواء مفاجئ أو تأثير مباشر على الركبة.

لمنع تمزق الرباط الصليبي الأمامي، من الضروري الحفاظ على عضلات الساق القوية وممارسة تقنيات القفز والهبوط المناسبة أثناء الأنشطة البدنية.

2. تمزق الغضروف المفصلي:

الغضروف المفصلي عبارة عن وسادة مطاطية تقع بين عظم الفخذ وعظم الساق. يمكن أن يحدث تمزق الغضروف المفصلي بسبب التواء مفاجئ أو تأثير على الركبة.

للوقاية من تمزق الغضروف المفصلي، من الضروري الحفاظ على وزن صحي وتجنب الأنشطة التي تضع ضغطًا غير ضروري على مفصل الركبة، مثل الجري على الأسطح الصلبة.

3. التهاب الأوتار الرضفي:

التهاب الأوتار الرضفي هو إصابة ناجمة عن الإفراط في الاستخدام تحدث عندما يلتهب الوتر الذي يربط الرضفة بعظم الساق.

للوقاية من التهاب الوتر الرضفي، من الضروري زيادة شدة الأنشطة البدنية تدريجيًا وتجنب الأنشطة التي تتضمن القفز أو الجري المتكرر.

4. متلازمة ألم رضفة الفخذ:

متلازمة ألم رضفة الفخذ هي حالة تحدث عندما يلتهب الغضروف الموجود أسفل الرضفة. غالبًا ما يحدث ذلك بسبب الإفراط في الاستخدام أو المحاذاة غير الصحيحة لمفصل الركبة.

للوقاية من متلازمة الألم الرضفي الفخذي، من الضروري الحفاظ على وزن صحي، وممارسة المحاذاة الصحيحة أثناء الأنشطة البدنية، وتجنب الأنشطة التي تضع ضغطًا لا داعي له على مفصل الركبة.

5. متلازمة شريط تكنولوجيا المعلومات:

متلازمة شريط تكنولوجيا المعلومات هي حالة تحدث عندما يلتهب شريط تكنولوجيا المعلومات، وهو شريط سميك من الأنسجة يمتد من الورك إلى الركبة. غالبًا ما يحدث ذلك بسبب الإفراط في الاستخدام أو المحاذاة غير الصحيحة لمفصل الركبة.

للوقاية من متلازمة شريط تكنولوجيا المعلومات، من الضروري الحفاظ على وزن صحي، وممارسة المحاذاة الصحيحة أثناء الأنشطة البدنية، وتجنب الأنشطة التي تضع ضغطًا لا داعي له على مفصل الركبة.

6. هشاشة العظام:

الإصابة الأكثر شيوعًا التي نسمع عنها هي هشاشة العظام في الركبة، أي تآكل الركبة أو تنكس الركبة المرتبط بالعمر. يظهر هذا في الفئات العمرية من 50 عامًا فما فوق وأكثر شيوعًا في الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا. ولا توجد عوامل حقيقية تؤثر على ظهور هذا المرض.

عادةً ما يكون العامل الأكثر أهمية هو العامل الوراثي، وقد تؤثر عوامل أخرى مثل الأنشطة عالية التأثير مثل الجري أو القفز أو الإصابات القديمة على تآكل الركبة.

7. ألم رضفة الفخذ:

هناك مشكلة أخرى تتمثل في آلام الركبة عند الشباب. في الوقت الحاضر، نرى الكثير من الشباب يعانون من الألم أثناء الجلوس لفترة طويلة أو أثناء صعود السلالم، ويشعرون بالحاجة إلى التمدد كثيرًا. وهذا ما يسمى بألم رضفة الفخذ (المفصل بين عظم الفخذ والرضفة يسمى مفصل رضفة الفخذ). هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لألم الركبة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا. أسباب آلام الركبة متعددة العوامل وليس بسبب تآكل العظام. يمكن أن يكون ذلك بسبب القدم المسطحة، وضعف عضلات الفخذ وعضلات الورك، والجلوس الكثير طوال اليوم. كل هذه العوامل تؤدي إلى آلام رضفة الفخذ أو آلام الركبة عند الشباب. التقييم الصحيح لسبب وأسلوب حياة المريض مهم للتخلص من هذا الألم.

8. ركبة العبور:

تُعرف أيضًا باسم التهاب الأوتار الرضفي. يمكن أن يسمى هذا مرفق التنس في الركبة. هذه مشكلة عضلية أو وتر حيث يتم تمدد الأنسجة الرخوة أو الشريط المطاطي الذي يربط الرضفة بعظم الساق إلى ما هو أبعد من الحد أو يتعرض للإصابة. وهو شائع جدًا عند الأشخاص المشاركين في الأنشطة المؤثرة مثل الجري والقفز والقفز والرقص.

9. الإصابة الرياضية:

تحدث الإصابات الرياضية في الركبة بسبب إصابات الالتواء، إصابات الركبة، على عكس الاعتقاد السائد بأن الإصابة تحدث إذا ضربت ركبتك على الأرض أو إذا مزقت أو كسرت شيئا ما، فهي عادة ما تكون إصابة ملتوية أو غير مباشرة حيث تكون القدم مغروسة على الأرض ويتقلب وزن الجسم. أعلى الركبة مما يؤدي إلى إصابة الركبة أو إصابة الأربطة.