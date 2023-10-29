الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

علامات بدائية تنبه بخطر الإصابة بمرض سرطان العظام وأنواعه الشائعة

سرطان العظام
سرطان العظام

يعد سرطان العظام من ضمن السرطانات الأكثر شيوعًا حول العالم لأنه يتطور سريعًا ويتمكن من الجسم عن طريق خلايا العظام والغضاريف، ويمكن أن ينتشر إلى الأنسجة والأعضاء الأخرى. 

يشمل سرطان العظام الكثير من الأنواع الشائعة، من ضمنها سرطان العظام الساركوما العظمية، وساركوما إيوينج، والساركوما الغضروفية، والورم الحبلي، والساركوما العظمية هى النوع الأكثر شيوعًا، وعادة ما يؤثر على الشباب، أما عن ساركوما إيوينج فهو النوع الثاني الأكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين، والساركوما الغضروفية أكثر شيوعًا عند البالغين.

تزامنًا مع انتشار سرطان العظام بين الناس دون معرفة الأعراض، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها عن خطر الإصابة بمرض سرطان العظام، وذلك وفقًا لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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علامات بدائية تنبه بخطر الإصابة بمرض سرطان العظام وأنواعه الشائعة

أعراض سرطان العظام

هناك عدد قليل من العلامات التحذيرية الأولية لسرطان العظام، وفي كثير من الأحيان لا يعرف الناس أنهم مصابون بسرطان العظام، ومن ضمن أبرز الأعراض: الشعور بألم في العظام هو العلامة الأكثر شيوعا لسرطان العظام، وليس كل سرطانات العظام تسبب الألم، ويمكن أن يأتي الألم ويختفي، ولا يتم تخفيفه عن طريق مسكنات الألم المتاحة دون استشارة الطبيب.

علامات بدائية تنبه بخطر الإصابة بمرض سرطان العظام وأنواعه الشائعة

الأعراض الأخرى لسرطان العظام هى: 

1- تورم أو وجود كتلة ناعمة ودافئة في الذراعين أو الساقين أو الصدر أو الحوض.

2- الشعور بوجود كتلة في الجزء الخلفي من الحلق تسبب صعوبة في البلع أو التنفس.

3- الشعور بكسور العظام بدون سبب واضح مما يؤدي إلى ألم مفاجئ ومكثف.

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4- تنميل أو وخز أو ضعف في أجزاء مختلفة من الجسم إذا كان الورم يضغط على العصب.

5- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون معرفة الأسباب الواضحة لإنقاص الوزن.

6- فقر الدم، وهو عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

علامات بدائية تنبه بخطر الإصابة بمرض سرطان العظام وأنواعه الشائعة
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