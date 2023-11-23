الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لخفض فاتورة الكهرباء.. حماية المستهلك يقدم نصائح قبل شراء وتشغيل السخان

جهاز مرفق الكهرباء
جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من النصائح عند شراء السخان الكهربائي وذلك حتى لا ترتفع فاتورة استهلاك الكهرباء ويجب مراعاة الآتي:

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2- التأكد إن خزان السخان الكهربائي يكون معزول جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

3- التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

كما نشر  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في بيان له  مجموعة أخرى من النصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء
1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
2- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.
4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

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