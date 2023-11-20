الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مرفق الكهرباء: 5 إرشادات للتوعية في حالة سقوط أمطار

جهاز مرفق الكهرباء
جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الإرشادات للمواطنين خلال فترات الطقس السيئ الذي يصاحبه سقوط أمطار شديدة.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه: اتبع هذه الخطوات في حالة سقوط أمطار، ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، ونظرا للأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:
١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).
٢- إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
٣- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.
٥- يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

 

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