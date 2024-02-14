أحدثها "عتبات البهجة".. أعمال إبراهيم عبد المجيد لا تغيب عن شاشة التلفزيون

أعلنت الشركة المتحدة عن طرح مسلسل "عتبات البهجة"، في سباق موسم رمضان 2024، من بطولة النجم يحيى الفخراني، والمسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ما يمنح المسلسل حبكة درامية خاصة.

يناقش الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، في أعماله الكثير من القضايا المجتمعة والأفكار الفلسفية وتفاصيل من حياة الناس اليومية، بلغة أدبية ممتعة وحبكة مؤثرة، ما جعل صناع الدراما يلتفتون إلى أعماله الروائية بل ويقدموها للجمهور وجبة دسمة وشيقة على شاشة التلفزيون.

ونستعرض في السطور التالية، أعمال الروائي إبراهيم عبد المجيد في عالم الدراما:

عتبات البهجة

يتألق النجم يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن خلال دور وكيل وزارة الصناعة السابق، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم منصات التواصل الاجتماعي، ويوجه حديثه المستمر للناس عبر مقاطع من الفيديو.

يناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية، وعلاقة الجد بأحفاده، والمسلسل مأخوذ من رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، أما السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.

لا أحد ينام فى الإسكندرية

حولت رواية إبراهيم عبد المجيد الشهيرة "لا أحد ينام في الإسكندرية"، إلى عمل درامي حمل نفس الاسم في اﻹسكندرية، إنتاج عام 2006، من إخراج حسن عيسى، وبطولة مادلين طبر، تامر بيجاتو، إيمان سلامة، كريم الحسينى، وعدد كبير من النجوم، وتعود أحداثه في الحرب العالمية الثانية، ويبرز المسلسل حياة مجموعة من الأشخاص التي تعاني جراء الحرب التي أفسدت طبيعة حياتهم.

في كل أسبوع يوم جمعة

نالت رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد "فى كل أسبوع يوم جمعة"، إعجاب صناع الدراما، فهى رواية صدرت عام 2009 عن الدار المصرية اللبنانية، وتدور الرواية حول جروب افتراضى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلالها تفاصيل اجتماعية وإنسانية غير عادية، وحولت إلى مسلسل من بطولة النجوم، منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

قناديل البحر

تدور رواية إبراهيم عبد المجيد "قناديل البحر" في بقعة ساحرة في سيناء، وصدرت عام 1992، نُشرت فى مجلة نصف الدنيا، وطبعتها دار الشروق من جديد فى 2005، وتدور أحداثها حول البطلة "ندى" تدير منتجع سياحي، وتتغير بين ليلة وضحاها بسبب فوج سياحي يأتي للمنتجع، وتحولت الرواية إلى مسلسل إنتاج عام 2005، من إخراج أحمد خضر، من بطولة محمود قابيل، آثارالحكيم، يوسف فوزي، وعدد من النجوم.