الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحدثها "عتبات البهجة".. أعمال إبراهيم عبد المجيد لا تغيب عن شاشة التلفزيون

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

أعلنت الشركة المتحدة عن طرح مسلسل "عتبات البهجة"، في سباق موسم رمضان 2024، من بطولة النجم يحيى الفخراني، والمسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ما يمنح المسلسل حبكة درامية خاصة.

يناقش الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، في أعماله الكثير من القضايا المجتمعة والأفكار الفلسفية وتفاصيل من حياة الناس اليومية، بلغة أدبية ممتعة وحبكة مؤثرة، ما جعل صناع الدراما يلتفتون إلى أعماله الروائية بل ويقدموها للجمهور وجبة دسمة وشيقة على شاشة التلفزيون.

ونستعرض في السطور التالية، أعمال الروائي إبراهيم عبد المجيد في عالم الدراما:

 عتبات البهجة

يتألق النجم يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل "عتبات البهجة"، ومن خلال دور وكيل وزارة الصناعة السابق، وهو رجل يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، خاصةً أنه على المعاش، ثم تقوده الصدفة للدخول في عالم منصات التواصل الاجتماعي، ويوجه حديثه المستمر للناس عبر مقاطع من الفيديو.

يناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية، وعلاقة الجد بأحفاده، والمسلسل مأخوذ من رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، أما السيناريو والحوار والمعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.

txt

إبراهيم عبد المجيد: الحروب أحد أهم أسباب الكتابة.. والفن يتوحد مع الآلام (حوار)

txt

مسلسلات رمضان 2024|المتحدة تطلق البوستر الأول لـ"عتبات البهجة"

لا أحد ينام فى الإسكندرية

حولت رواية إبراهيم عبد المجيد الشهيرة "لا أحد ينام في الإسكندرية"، إلى عمل درامي حمل نفس الاسم في اﻹسكندرية، إنتاج عام 2006، من إخراج حسن عيسى، وبطولة مادلين طبر، تامر بيجاتو، إيمان سلامة، كريم الحسينى، وعدد كبير من النجوم، وتعود أحداثه في الحرب العالمية الثانية، ويبرز المسلسل حياة مجموعة من الأشخاص التي تعاني جراء الحرب التي أفسدت طبيعة حياتهم.

في كل أسبوع يوم جمعة

نالت رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد "فى كل أسبوع يوم جمعة"، إعجاب صناع الدراما، فهى رواية صدرت عام 2009 عن الدار المصرية اللبنانية، وتدور الرواية حول جروب افتراضى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلالها تفاصيل اجتماعية وإنسانية غير عادية، وحولت إلى مسلسل من بطولة النجوم، منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

قناديل البحر

تدور رواية إبراهيم عبد المجيد "قناديل البحر" في بقعة ساحرة في سيناء، وصدرت عام 1992، نُشرت فى مجلة نصف الدنيا، وطبعتها  دار الشروق من جديد فى 2005، وتدور أحداثها حول البطلة "ندى" تدير منتجع سياحي، وتتغير بين ليلة وضحاها بسبب فوج سياحي يأتي للمنتجع، وتحولت الرواية إلى مسلسل إنتاج عام 2005، من إخراج أحمد خضر، من بطولة محمود قابيل، آثارالحكيم، يوسف فوزي، وعدد من النجوم.

عتبات البهجة يحيي الفخرانى ابراهيم عبد المجيد موسم رمضان 2024 رواية المسلسل رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

حجز السيدة المتهمة بدهس شاب في السيدة زينب

أمطار غزيرة على الإسكندرية اليوم الأربعاء.. و"الصرف الصحي" تتحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

في اليوم الـ 131 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة