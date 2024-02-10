مصلحة الضرائب المصرية تسجيل الدخول.. افتح حساب ووفر وقتك

مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة رقمية، تحظى بثقة المجتمع الضريبي لخدمة وتنمية الاقتصاد القومي.

وفي التقرير التالي، نستعرض كيفية تسجيل الدخول إلى مصلحة الضرائب المصرية.

مصلحة الضرائب المصرية تسجيل الدخول

يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، لمصلحة الضرائب، من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

جاء ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية من هنا

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول لأول مرة عبر موقع مصلحة الضرائب

إذا كانت هذه أول مرة تستخدم الموقع، ولا يوجد لك حساب على الموقع، يمكنك البدء في فتح حساب على الموقع من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول مصلحة الضرائب المصرية

في البداية ادخل على الرابط الإلكترونى لبوابة الضرائب المصرية من خلال الضغط هنا

الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على السجل كممول.

الضغط على إدخال البيانات يدويا ثم الضغط على السهم للانتقال للصفحة التالية.

يجب إدخال رقم السجل الضريبى الخاص بالممول ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

يتم الإجابة على جميع الأسئلة.

تأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة وهى اسم الممول وعنوانه وعنوان المراسلة ثم اختيار نوع الجهة وكتابة البريد الإلكترونى ويتم استقبال كود على البريد الإلكترونى يتم إدخاله.

ثم كتابة رقم الهاتف والفاكس والرقم القومى أو جواز السفر وإدخال الاسم التجارى وعنوان النشاط يتم الضغط على تسجيل.

أسئلة شائعة

هل كل البنود موجودة بنظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيًا؟

نعم، ووفقًا لمنصة مصلحة الضرائب، فإن جميع البنود الخاصة بالبيانات الأساسية والبيانات التأمينية وبنود الاستحقاق وبنود الإعفاءات والبنود الخاصة بحساب قيمة الضريبة المحتسبة خلال الفترة الضريبية من تاريخ 1 يناير حتى تاريخ شهر الاستحقاق، وكذلك الضريبة المحتسبة السابقة عن شهر الاستحقاق بالإضافة إلى الضريبة المستحقة عن شهر التقديم في نموذج الاحتساب الشهري.

هل شكل نموذج التسوية على البورتال هو نفس شكل التسوية السنوية؟

نعم، فإن شكل التسوية الشهرية هو نفس شكل التسوية السنوية مع ظهور إجمالي الأجور السنوية وإجمالي الضريبة السنوية المستحقة عن الفترة الفعلية بالتسوية السنوية.

ما مميزات رقمنة الإجراءات الضريبية؟

ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﻣوﻟﯾن، ﯾﺳﻣﺢ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣﻣوﻟﯾن إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗهم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراءات اﻟطﻌن وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات واﻟﻣراﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.

وكان وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣﻌﯾط، قد أطلق اﻟﺗشغيل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺷروع في ۳ ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۱ وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣﺷـروع ﺟزء ﻣن ﺧطﺔ ﺗطوﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣﺻـرﯾﺔ وﻣﺣور اﻟﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ.