رئيس مصلحة الضرائب يتفقد مركز كبار ومتوسطي الممولين

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال جولتها التفقدية بمحافظة الغردقة لكل من مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي ومأمورية الغردقة دخل وقيمة مضافة على حرصها على التواصل المباشر مع العاملين والاستماع لهم والنزول إلى المواقع التنفيذية لمتابعة سير العمل على ارض الواقع، مؤكدة أن تطبيق التعليمات التنفيذية بالشكل السليم يساعد على تسهيل سير العمل، ويوطد علاقة الممول بالمصلحة لكي يؤتي موسم الإقرارات الضريبية ثماره مما يدعم الموازنة العامة للدولة، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت رشا عبد العال أن وزارة المالية تولي اهتمام بكافة أوجه التطوير والميكنة لظهور مصلحة الضرائب بالشكل الذي يليق بتاريخها وعراقتها فلا يمكن الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة وإعمال التطوير داخل المأموريات والمراكز والمنافذ الضريبية لكي تتمكن مصلحة الضرائب من تقديم خدمة أفضل للممول بمكان يليق بالعنصر الأساسي في تحقيق الحصيلة الضريبية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى الدور الهام لموظفي المصلحة، وهو ما يقودنا لعمل العديد من الزيارات الميدانية لمقابلتهم والاستماع للمعوقات التي تواجههم أثناء العمل وإيجاد حلول لها لتوفير بيئة عمل مستقرة تحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنهاء موسم الإقرارات بحصيلة ضريبية غير مسبوقة.

وتم خلال الجولة تفقد كافة إدارات الحصر والفحص ومكتب خدمه العملاء وكسب العمل، ورد الضريبة والحجز، والتحصيل، والقضايا، ومساعدة المسجلين، والادارة العامة للدين، ومكافحة التهرب الضريبي.

يذكر أنه قد شارك في هذه الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندسة سمر عبد المنعم على رئيس القطاع المالي والإداري، حسام يونس رئيس مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي.