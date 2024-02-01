إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس.



فتحت عنوان إلغاء «الإعفاءات» المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، قالت صحيفة الأهرام، إن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات شملت موافقة المجلس على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.



وأوضحت الصحيفة، أن مشروع القرار نص على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسرى على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التى تباشرها جهات الدولة، (وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأى من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانونى لها، وكذلك الكيانات والشركات التى تسهم أى من تلك الجهات فى ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة فى الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثمارى أو الاقتصادى)، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق المساواة، وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها.

الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاقتصادية



كما نص مشروع القرار على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها فى مصر، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء فى هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومى.وفي موضوع آخر، وتحت عنوان ربيع: «القناة» ركن رئيسى لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية،

قالت صحيفة الأهرام، إن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استقبل أمس، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، يرافقها وفد رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.



وبحسب الصحيفة، فقد أكد الفريق ربيع أن التحديات الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، كشفت بما لايدع مجالا للشك الأهمية الاستراتيجية التى تتمتع بها قناة السويس فى المجتمع الملاحى، وما تمثله من ركن رئيسى لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، التى تشهد اضطرابات واضحة منذ اندلاع الأزمة..موضحا أن حركة الملاحة بالقناة تعد جزءا لا يتجزأ من حركة التجارة العالمية وانعكاسا مباشرا لما تشهده من نمو أو ما تواجهه من تحديات، مؤكدا أن قناة السويس مستمرة فى تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية رغم التحديات الراهنة.



وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، نجد أنها تقول تحت عنوان "الداخلية": تكثيف حملات "حماية المستهلكين" وإحكام الرقابة على "الأسواق"، إن وزارة الداخلية أكدت تكثيف حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول في الأسواق، وكذلك ضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.



ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية قولها، أن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن تواصل حملاتها التموينية "المكبرة" لضبط "الجرائم التموينية".



وبحسب الصحيفة، فقد ذكرت الوزارة، أن هذه الحملات ضبطت أكثر من ألف وستمائة قضية خلال أربع وعشرين ساعة وشملت هذه القضايا عشرات الأطنان من الأرز والدقيق والمكرونة وعبوات زيت الطعام والفول والسمن والسكر والشاي والأعلاف والردة بالإضافة إلى كميات من "السجائر".



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان ضرورة التزام إسرائيل بتدابير"العدل الدولية" بتوفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة، قالت صحيفة الجمهورية، إن وزير الخارجية، سامح شكري، أكد ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية الخاصة بتوفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية أمس، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط.



ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن الوزير شكري والمبعوث الأمريكي تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا، والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع، حيث حرص المبعوث الأمريكي على اطلاع الوزير شكري على نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأمريكي لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتم تبادل التقييمات بشأن مساعي إنفاذ المساعدات بشكل مستدام بالتعاون مع وكالات الإغاثة الأممية.

