الصحة العالمية: التعنت الإسرائيلى ضد وصول المساعدات يُهدد سكان غزة بالموت جوعًا

أعلن مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، عن أن سكان قطاع غزة "يموتون من الجوع" بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات الإنسانية.

وقال مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء: "هناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية وهم ليسوا أطرافًا في هذا النزاع.. ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة.. والأوضاع تزداد سوءًا، فالوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في القطاع، خصوصًا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الغذاء التي يتناولها السكان".

وأوضح المسئول بوزارة الصحة العالمية أنه ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكون هناك مساعدات غذائية طارئة لدعم سكان قطاع غزة.

واختتم: "نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد بسبب نقص المأوى.. يمكن أن يخلق ظروفًا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع خصوصًا بين الأطفال.. وهذا ما نراه حاليًا".