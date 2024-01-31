"الصحة الفلسطينية": القطاع الصحى فى غزة أصبح خارج الخدمة بشكل دائم

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يريد وجودًا صحيًا في القطاع ويعتبر أن وجود القطاع الصحي جزء من حالة الثبات والصمود للشعب الفلسطيني.

وأضاف القدرة في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية، حيث قصف الوجود الصحي في شمال قطاع غزة ودمر المستشفيات والمرافق الصحية، والآن يكرر الأمر نفسه في خان يونس.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف مجمع ناصر الطبي الذي يعتبر الأكبر في المنطقة الجنوبية بقطاع غزة، كما يستهدف أيضًا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بعد أن دمر مستشفى القدس في غزة.

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تشهد مجازر يوميًا

وأكد أن القطاع الصحي في غزة أصبح خارج الخدمة بشكل دائم، متابعًا: "الاحتلال يضع مئات الطواقم الطبية والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في دائرة الموت المحقق" مشيرًا إلى أن تلك المستشفيات تشهد مجازر كل يوم وفي محيطها ويستشهد عدد من الفلسطينيين.