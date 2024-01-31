الوفد الروسى: معرض القاهرة للكتاب ظاهرة ثقافية عالمية

عبر الوفد الروسي عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعد ظاهرة ثقافية عالمية تشهد إقبالًا جماهيريًا متميزًا.

وضم الوفد كلًا من المستعرب فلاديمير بلياكوف، الدكتور في العلوم التاريخية، والباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ورئيس تحرير مجلة "أرشيف الشرق"، وديمتري ستريشنيف الكاتب، وعضو اتحاد الكتاب الروسي، والمتخصص في شئون الشرق الأوسط. وتُرجمت له عدة روايات للغة العربية، كان آخرها رواية "يوميات الكاهن الأعظم إيفان سيرجيفيتش"، ترجمة الدكتور محمد نصر الجبالي، وعادل محمد صديق؛ ومارينا موسكفينا الكاتبة والصحفية والسيناريست ومقدمة برامج تليفزيونية وإذاعية في زيارتها الأولى لمصر لتقديم مؤلفاتها للترجمة وهي: "الرومانسية مع القمر"، و"عبقرية الحب بلا مقابل"، "كلبي يحب موسيقى الجاز".

وشارك الكاتب والناقد الأدبي أفاناسي ماميدوف وهو مولع بمدينة الإسكندرية، ويراها أجمل المدن الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، والكاتبة يكاترينا سوبول المتخصصة في أدب الطفل، وتوجه أغلب كتاباتها إلى سن المراهقين من 12 لـ 17 سنة؛ والشاعر كيريل كورتشاجين.

ونقل بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم الأربعاء، قول آنا تشوينكوفا ممثلة دار النشر "روتينيا" أن مشاركة الوفد الروسي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للكتاب والاتحاد الروسي للكتاب.

ويشارك الوفد الروسي بدعم من وزارة التحول الرقمي والاتصالات ووسائل الإعلام في روسيا الاتحادية.. مقدمة الشكر للجنة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة حرص الجانب الروسي على المشاركة سنويًا في المعرض.

وبدوره قال شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي ورئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، إن الوفد نظم ندوة بالبيت الروسي بالقاهرة بحضور كوكبة من الكُتاب والنقاد المصريين، حيث تم عرض أحدث إبداعات الكُتاب الروس، والاتفاق على ترجمة الأعمال للغة العربية.

كما فاجأ الشاعر كيريل كورتشاجين، الحضور بقراءة قصيدة للشاعر صلاح عبدالصبور بعد أن تعلم اللغة العربية، وقام بترجمتها بنفسه.