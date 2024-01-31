الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تهتم بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء من توطين التكنولوجيا، وزيادة فرص العمل للشباب. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة "يازاكي يوروب ليميتد" اليابانية.

وأضاف، أن هذا اللقاء لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم الذي بدأت أعمال الإنشاءات به بعد حصول الشركة على الرخصة الذهبية، وتبلغ استثماراته 30 مليون يورو، جميعها استثمار أجنبي مباشر.

وتابع، أن الشركة تمتلك 140 مصنعًا في 45 دولة حول العالم (29 مصنعًا في أوروبا وشمال أفريقيا)، ويبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، معلنا أن الشركة ستقوم ببناء مصنع الضفائر الكهربائية بمحافظة الفيوم على مساحة نحو 70 ألف متر مربع بمنطقة منشأة كمال بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو. 

المشروع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تصدير الشركة إنتاجها بالكامل إلى الخارج بقيمة تصدير تصل إلى 100 مليون يورو سنويًا.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شركة يازاكي يوروب ليميتد ليابانية تصنيع ضفائر السيارات محافظة الفيوم

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