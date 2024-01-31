خبير أثرى: "القاهرة للكتاب" يؤكد دور مصر الريادى فى الثقافة

أكد الدكتور شريف شعبان خبير الآثار المصرية ومحاضر تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأثري بالإدارة المركزية للمعلومات بوزارة السياحة والآثار، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد قبلة القراء المصريين والعرب، وهو ما يؤكد دور مصر الريادي في الثقافة والفنون.



وأضاف الدكتور شريف شعبان، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن معرض القاهرة للكتاب يعد من أعرق وأهم الملتقيات الثقافية إذ بدأ في عام 1969م، آنذاك كانت القاهرة تحتفي بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة وقتها ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، ولقد استمر عبر العقود كذراع من أهم أذرع مصر لقواها الناعمة حيث يلتقي القارئ المصري والعربي بأهم الإصدارات العلمية، والأعمال الأدبية، كما أنه عبر تاريخه الطويل كان مقر استضافة العديد من كبار الكتاب، والأدباء، والمفكرين المصريين والعرب، والأجانب.

وحول اختيار عالم المصريات الكبير الدكتور سليم حسن كشخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، قال إنه الاختيار الأمثل خاصة مع توجه المعرض لإحياء هويتنا، والتأكيد على الروح الوطنية المصرية.

وأضاف الدكتور شريف شعبان، أن رحلة الدكتور سليم حسن العلمية، والأكاديمية هي رحلة نضال علمي وسياسي وفكري، فقد قاوم سيطرة الأجانب على الحقل الأثري، منذ أواخر القرن 19 والنصف الأول من القرن العشرين، كما كان له دور فعال ومؤثر في عمليات استرداد الآثار المصرية بالخارج وعودتها إلى وطنها الأم مصر.



وحول سمات شخصية الدكتور العالم سليم حسن الذي جمع بين الاكتشافات الأثرية المهمة والتأليف والترجمة ليصبح واحدا من أهم علماء المصريات القلائل في مجاله، قال خبير الآثار المصرية "إن الدكتور سليم حسن كان يعشق الآثار المصرية، أصر على استكمال دراسته من خلال بعثة إلى فرنسا حصل من خلالها على عدة دبلومات في اللغات الشرقية واللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية)، والآثار، الديانة المصرية القديمة، منها من جامعة السوربون، ومع عودته إلى مصر تم تعيينه كعضو هيئة تدريس بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) ولم يكتف بهذا المنصب، فآثر العمل في بعثة الجامعة الأثرية ليكون أول مصري يشارك في بعثة استكشافية أثرية تابعة لجامعة مصرية كما حصل على منصب وكيل مصلحة الآثار المصرية، وهو أيضا أول مصري يتقلد هذا المنصب وسط سيطرة الأجانب على المصلحة، وهو ما يوضح الشخصية المثابرة والطموحة للدكتور سليم حسن، وقد تعلمت منه الكثير".

وعن أبرز إصدارات سليم حسن وكيف أثرت على تكوينه وأفكاره، أشار إلى الموسوعة الشهيرة "مصر القديمة" سواء بطبعتها الأصلية أو طبعة مكتبة الأسرة أو طبعتها الإلكترونية، والتي سرد فيها بأسلوبه البليغ والسلس تاريخ مصر القديمة عبر 16 جزءا، بالإضافة إلى جزء الأدب في مصر القديمة، مضيفا: "تكمن أهمية مؤلفات سليم حسن في بساطتها سواء للمتخصص أو للقارئ العادي، وكنت حتى قبل التحاقي بكلية الآثار قارئا محبا لموسوعة مصر القديمة وهي التي شكلت رغبتي في الالتحاق بمجال الآثار، والتاريخ القديم، واستمرت كتابات الدكتور سليم حسن كأحد أهم المصادر التي أعتمد عليها، فدائما ما أقول إنه أستاذي ومعلمي الذي لم أره أبدا".

وعن أهم إصدارات الدكتور شريف شعبان في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 55، قال إنه يكتفي هذا العام بإصدار طبعات جديدة من كتبه سابقة النشر وهي "الدين والحكم في مصر" ورواية "بنت صهيون" و"النبي المفقود أخناتون" و"ملك من ذهب"، مضيفا "أعكف حاليا على كتابة عمل موسوعي كبير هو الأول من نوعه في المكتبة العربية".

وتعقد الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، وتم اختيار دولة النرويج كضيف شرف المعرض هذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

وتشهد الدورة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية، والعربية، والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، فيما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.