بين الآثار والذهب.. رحلات تنقيب بحثًا عن الكنوز والنتيجة "خلف أسوار السجون"

«خام الذهب».. تحول حلم الثراء السريع من التنقيب عن الآثار إلى التنقيب عن الذهب الخام وهاجس البحث عن المعدن الأصفر في المناجم وتصنيعه في الورش الخاصة بالذهب.

“الدستور” يتتبع عدد من الوقائع التي كان دافع المتهمين فيها هو هوس الثراء السريع.

عصابة التنقيب عن الذهب

في البحر الأحمر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج.

وتبين أن التشكيل العصابى مكون من 11 شخصًا، لـ 4 أربعة منهم معلومات جنائية بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة، قنا، أسوان"، بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم «55 كيلو جرامًا من أحجار الكوارتز - 15،346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات"، 282 جرام ذهب صينى، 76 جرام فضة - 4 كيلو جرامات سبائك لخام النحاس».

كما ضبط «عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية».



وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه، وقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 97 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

16 متهمًا بالتنقيب عن خام الذهب في قنا

وفي قنا، تم ضبط 16 متهما في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب في قنا حيث كونا عصابة تخصص نشاطهم في التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب، وإدارتهم لـ2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

وتبين بحوزتهم على كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام و100 جرام نحاس ومبلغ مالى، كمية من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود.

بمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة، تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 10 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



عقوبة التنقيب عن الذهب الخام

ووفقا للقانون العقوبات تم تعديل وتضمنت المادة 42 من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ومنها عقوبة التنقيب العشوائى واستخراج أى خامات من من المناجم أو المحاجر دون ترخيص والتي تنص على: « يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص».

أما في حالة تكرار الجريمة فتكون العقوبة: « الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».