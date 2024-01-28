الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 10 بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 10 بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (المنوفية - الشرقية) عن ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 متر- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

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استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار فى المعصرة

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ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

كما ضبط 7 لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

الاثار المنوفية الشرقية وزارة الداخلية الداخلية

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