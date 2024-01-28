الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط محاولة تهريب شحنة حشيش بـ70 مليون جنيه فى السويس

حشيش
حشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، مقيمين بالسويس، نقل وتهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس؛ لترويجها على عملائهما باستخدام سيارة نقل قلاب؛ عن طريق إخفاء المواد المخدرة أسفل حمولة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين إحداهما السيارة المشار إليها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كمية لمخدر الحشيش وزنت طنًا، مخفية داخل حمولة السيارة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

 

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ضبط 750 طربة حشيش مع عنصرين إجراميين بالإسكندرية

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 28 كيلو حشيش و16 ألف قرص مخدر بمطروح

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها، والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجارة المواد المخدرة، لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

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