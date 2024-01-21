استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار فى المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في المعصرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



استمرار حبس عصابة الحفر والتنقيب عن الآثار بالمعصرة

وقال المتهمون، إنهم بسبب قدم المنزل والذي يمتلكه أحدهم وإيهامه من قبل الجيران وآخرين بوجود آثار أسفله قرر الاتفاق مع أصدقائه والاستعانة بهم في الحفر والتنقيب عن الآثار بحجة البحث عن الكنز المزعوم ورغبة في الثراء السريع.



وتابع المتهم أنه في اليوم الثالث من الحفر تفاجأوا بقوة أمنية تداهم المنزل وتضبطهم جميعًا متلبسين وبحوزتهم أدوات الحفر.



كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأحد الشوارع بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.