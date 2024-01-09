الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

حبس الشقيقين المتهمين بقتل "فتاة المعصرة" 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بحبس شقيقي «فتاة المعصرة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقتهما ورجل داخل شقة بمنطقة المعصرة في حلوان، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

حبس شقيقي فتاة المعصرة 4 أيام 

وألقت مأمورية مشتركة من ضباط مديريتي أمن القاهرة والفيوم، القبض على شقيقي المجني عليها، المرتكبين لحادث قتل رجل وفتاة، داخل شقة بحي المعصرة بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني مالك الشركة والفتاة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط.

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من حارس عقار، بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.

وأوضحت متهمة في القضية، وهي شقيقة المجني عليها، أنها ذهبت يوم الواقعة برفقة أشقائها و3 من أصدقائهم إلى مقر الشركة، وأخبروا الحارس بأنهم حضروا من أجل عمل، وكان بحوزتهم آلة حادة و«كوريك»، وصعدوا إلى الشقة وحين شاهدتهم المجني عليها، طلبت عدم الحديث في حضور أصدقاء شقيقها.

وأضافت المتهمة، أنها هددت المجني عليه للزواج من شقيقتها بعيدًا عن الفضيحة، إلا أنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه لن يتزوج منها، وبعد ذلك نشبت مشادة كلامية، أقدم أشقاؤها على إثرها بضربه بـ«الكوريك» حتى لقى مصرعه، ثم قيدوا حركة الفتاة وذبحها شقيقها مستخدمًا الآلة الحادة وفروا هاربين من الشقة.

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