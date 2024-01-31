الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس “القومي للبحوث الاجتماعية”: منظومة الزواج في خطر.. والتوعية هي الحل

الدكتورة هالة رمضان
الدكتورة هالة رمضان

أكدت رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة هالة رمضان، أن هناك حاجة ماسة لإطلاق تحالف وطني لتوعية الشباب المقبل على الزواج؛ وقالت: "منظومة الزواج في خطر في ظل عدم توعية الأجيال الجديدة والناشئة".

وأضافت “رمضان” في تصريحات لها، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، أن الطلاق يقع نتيجة هشاشة العلاقة الزوجية إذ يقبل أطراف العلاقة على الطلاق بعد وقت قصير من الزواج".

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وتابعت: "نحتاج لتحالف وطني على مستوي كبير يشبه التحالف الوطني الخاص بالجمعيات الأهلية لتقديم التوعية اللازمة للشباب والأجيال الجديدة".

وعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية اليوم الأربعاء ندوة بعنوان " الزواج عبر الإنترنت" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس وبحضور أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية الدكتور وليد رشاد زكي، ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، المهندس زياد عبدالتواب، والدكتور كمال كمال بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتور عمرو ورداني امين الفتوي ومدير الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية.

معرض الكتاب 2024 
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

هالة رمضان المركز القومى للبحوث الاجتماعية الزواج القاهرة الدولي للكتاب وطني

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