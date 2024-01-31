رئيس "قومى البحوث الاجتماعية والجنائية": منظومة الزواج فى خطر

أكدت رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة هالة رمضان، أن منظومة الزواج في خطر في ظل عدم توعية الأجيال الجديدة والناشئة.

وقالت رمضان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـــ 55، اليوم الأربعاءـــ "نحن في خطر، ونحتاج لتحالف وطني على مستوي كبير يشبه التحالف الوطني الخاص بالجمعيات الأهلية؛ لتقديم التوعية اللازمة للشباب والأجيال الجديدة".

هشاشة العلاقة الزوجية سبب الطلاق في وقت زمني قصير

كشفت عن وجود مشكلة يعاني منها الجميع حاليا وهي مسألة الطلاق المُبكر أو السريع، موضحة أنه بسبب هشاشة العلاقة الزوجية فيتم الطلاق في وقت زمني قصير.

وكان المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية قد عقد اليوم ندوة بعنوان "الزواج عبر الانترنت" في معرض القاهرة، بحضور الدكتور وليد رشاد زكي أستاذ علم الاجتماع بالمركز، ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، المهندس زياد عبدالتواب، والدكتور كمال كمال بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور عمرو ورداني أمين الفتوي ومدير الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.