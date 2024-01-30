الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومي للبحوث" يطلق قافلة طبية مجانية للوحدة الصحية بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلق المركز القومي للبحوث قافلة طبية مجانية للوحدة الصحية بمحافظة الجيزة، في إطار الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المركز القومى للبحوث وجامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية


وقالت الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية في تصريح لها اليوم إن القافلة ضمت العديد من أطباء المركز المتميزين في التخصصات المختلفة،ورافقها مجموعة من العيادات المجهزة المتنقله الخاصة بالمركز التي يقوم الاطباء من خلالها بفحص المرضى.

وأضافت أن العيادات شملت عيادة الأمراض الباطنه وأمراض النساء وعيادة طب الفم والأسنان،وقام الأطباء بالكشف على العديد من المرضي،وتم صرف الأدويه اللازمة لهم مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

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