خبيرة توضح إتيكيت وفن تقديم هدايا عيد الحب

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد العشاق "الفلانتين"، الموافق 14 فبراير، وهنا تبدأ رحلة التفكير في كيفية تقديم الهدية المناسبة للشريك، وقد تكون بالنسبة للبعض هي “المهمة الصعبة”، ولهذا تتحدث الدكتورة دعاء بيرو، استشارى الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، عن إتيكيت وفن تقديم هدايا عيد الحب.

اختيار هدايا الفلانتين 2024

تقول استشاري الإتيكيت، دعاء بيرو، يفضل أن تكون الهدية مختارة بحسب حاجة الشريك وتتناسب مع ذوقه وميوله الشخصية ويحلو تقديم الهدايا المعدة للشخص وتحمل اسمه أو الحرف الأول منه ومعدة يدويا له عند القدرة على ذلك.

وتضيف بيرو لـ"الدستور": يمكن تقديم هدايا رومانسية رمزية...مثل الأشياء التي يمكن لكلا الشريكين حملها ومحفور الاسم عليها أو الصور، مع الحرص على تجنب تقديم الهدايا التى قد تسبب جرحا أو ألما للطرف الآخر.

وتنصح بيرو، بأهمية تغليف الهدية بطريقة جيدة وشيك والتفكير في طرق مبتكرة تتناسب مع أجواء عيد الحب، والحرص على عدم إبراز اللون الأسود فى الهدية ويفضل الاكتفاء باللون الأحمر فقط، ولا بد من جعله يوما مميزا وتسعد الطرف الآخر بكل الطرق.

ماذا يقول الإتيكيت عند تقديم الهدايا في فلانتين 2024؟

تخبرنا دعاء بيرو، بعدة أمور لا بد من الحرص عليها عند تقديم الهدية، أولها اختيار الوقت والمكان المناسب، وتقديمها بوقتها حتى لا تفقد رونقها، مع وضع كارت جميل مع الهدية، مدون عليه بعض الكلمات الرقيقة اللطيفة، لتكون ذكرى جمعتك بشريك حياتك.

يجب إغلاق الهاتف المحمول أثناء الوجود مع الشريك والاحتفال بهذه المناسبة وخاصة وقت تقديم الهدية، فلا بد من توجيه الانتباه والاهتمام الكامل له.

ومن الإتيكيت واللياقة عدم الإفراط في إظهار الإيماءات والمشاعر الرومانسية عند إهداء أو استقبال الهدايا حتى لا تبدو مزيفا.. مع الإشارة أن الهدية تختار على حسب إمكانيات الشخص.. وليس شرطا أن يقدم الآخر هدية بقيمة الهدية التي تلقاها فى حال لو لم يكن قادرًا ماديا.

ابتعد عن شراء الهدايا التى لا يحتاجها شريك حياتك.. واختار الهدايا العملية.. سيساعدك ذلك أيضا على الحصول منه فيما بعد على الهدايا التى تحتاجها.

لا بد من نزع الثمن قبل التغليف وتقديم الهدية.. ولا تهتم بقيمة الهدية المادية... ولكن دوما من الضرورى أن تشكر المقدم لك الهدية لاهتمامه بك.. وينبغى فتح الهدية أمام الشخص وإظهار فرحتك بها حتى لو كانت غير مناسبة لك.

كما أنه من الضروري عند تقديم الهدايا فى عيد الحب عليك أن تكون بشوش الوجه تبادر بالابتسامة وإظهار السعادة أمام الطرف الآخر، مع مراعاة استخدام ألفاظ رقيقة مهذبة.