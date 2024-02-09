خطوات تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية.. افتح حسابك مجانًا

مع التطور التكنولجي السريع الذي يشهده العالم، كان لابد من مواكبته، فقد أفسحت مصر المجال إلى التحول الرقمي، والميكنة، في جميع قطاعات الدولة، وذلك من خلال منصة "مصر الرقمية"، ومن خلال التقرير التالي، نجيب على كافة التساؤلات التي يبحث عن المستخدمين حول المنصة الشهيرة.

ما هي منصة مصر الرقمية؟

هي منصة تقدم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصي وحديث، من خلال توفر كافة الخدمات الحكومية عليها، حيث عملت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، على إطلاق موقع خدمات مصر الرقمية، والذي يسعى إلى رقمنة المعاملات الحكومية وتسهيل شتى الخدمات على المواطنين.

كيف يمكن التسجيل في بوابة مصر الرقمية؟

يجب التسجيل في مصر الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة عبر هذه المنصة؛ ويمكن فعل هذا باتباع خطوات طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية:

خطوات تسجيل دخول بوابة مصر الرقمية.

في البداية ابحث عن "منصة مصر الرقمية" عبر الإنترنت.

ثم افتح صفحة المنصة، وعلى اليمين، اضغط على "افتح حساب أو سجل الدخول".

ثم ابدأ بإدخال الرقم القومي واسم الوالدة.

قم إدخال رقم الموبايل.

ثم إدخال كود تفعيل الحساب المرسل على الهاتف.

إدخال البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور جديدة.

وهكذا ببساطة يمكنك متابعة والاستفادة من الخدمات المتاحة عبر المنصة الرقمية.

ما هي الخدمات المتاحة على البوابة الرقمية المصرية؟

بدأ الكثير من المواطنين المصريين بالفعل الدخول على منصة مصر الرقمية، لمتابعة الخدمات بها، والاستفادة من الخدمات المقدمة بها بأقل وقت ممكن، وفيما يلي أهم الخدمات المتاحة حاليًا عبر المنصة:

خدمات الأحوال المدنية.

التموين.

السجل التجاري.

خدمات المركبات.

التوثيق.

الشهر العقاري.

الضرائب العقارية.

خدمات المحاكم والقضايا.

التأمين الاجتماعي.

لماذا من المهم التسجيل في بوابة مصر الرقمية للخدمات الحكومية؟

لابد وإنك كنت تعاني في السابق، عند إجراء أي خدمة تتعلق بالأوراق الرسمية، من خلال الذهاب إليها ومتابعة الإجراءات، ولكن هذه المنصة ستوفر لك الوقت والجهد معًا، كما إنك لست مضطرًا للوقوف في زحام لإتمام والحصول على خدمة حكومية معينة.

ومن أهم مميزات منصة مصر الرقمية التالي:

عدم الحاجة للذهاب إلى الجهة الحكومية إلا إذا كانت الخدمة تتطلب التوقيع أو التحقق من الأهلية مثل خدمة إصدار التوكيلات.

معرفة الوقت المطلوب لتنفيذ المعاملة من خلال آخر خطوة في كل خدمة.

الاستفادة من كل خدمة مقدمة على المنصة، عبر مشاهدة مقاطع فيديو صغيرة على الموقع لشرح الخطوات اللازم اتباعها في كل خدمة.

وجود خدمة مجانية لاستقبال الرسائل النصية والإشعارات عند استكمال الطلب.

معرفة الأوراق المطلوبة الخاصة بكل خدمة بالضغط على كلمة "الشروط والأحكام".

إتاحة سداد بعض الفواتير والمستحقات من خلال الموقع، مثل غرامات رخص المركبات.

ما الرسوم المالية لاستخدام مصر الرقمية؟

هذه المنصة مجانية، ولا توجد أي رسوم للتسجيل عبر منصة مصر الرقمية، ويمكنك معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علمًا بأن الرسوم تكون بسيطة وتختلف من خدمة إلى أخرى.

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