10 فبراير آخر موعد للتسجيل.. "الاتصالات" تُطلق مبادرة شباب مصر الرقمية

اعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات عن فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية، في منحة الأربعة أشهر، في عدة مسارات تدريبية تشمل مجالات صناعة الإلكترونيات والأنظمة المُدمجة، والبنية التحتية للشبكات وعوامل تمكينها، والأمن السيبراني، وهندسة ديف أوبس، وهندسة الاتصالات.

ويُنظم البرنامج في إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويوفر البرنامج التدريبي فرص تدريب عملي مع خبراء في المجالات المختلفة، والوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير المشاريع الإلكترونية، وفرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين.

كما يتضمن شهرًا من التدريب العملي داخل الشراكات الرائدة في هذه المجالات. ويوفر المعهد وسائل لنقل المتدربين لمقرات المعهد خلال فترة التدريب.



ويبدأ التدريب يوم 24 فبراير، وآخر موعد للتسجيل يوم 10 فبراير.



لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا، ويمكن التواصل مع فريق المعهد من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected].

في سياق متصل، أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية، في مسار التصميم والرسوم التوضيحية المتحركة.

ويتضمن المسار مجموعة من الدورات، منها تصميم الجرافيك باستخدام برنامجي أدوبي فوتوشوب (Adobe Photoshop) وأدوبي إليستريتور (Adobe Illustrator)، وكذلك تصميم الوسائط المتعددة.

كما أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية، في مسار تطوير المواقع الإلكترونية وتصميمها.

ويتضمن المسار مجموعة من الدورات، هي أساسيات تصميم المواقع الإلكترونية، وتطوير المواقع باستخدام منصة نود.جي إس (Node.js)، وإطار عمل أنجولار (Angular)، ولغة البرمجة بي إتش بي (PHP)، ونظام ماي إس كيو إل (MySQL)، وإطار عمل لارافل (Laravel)، وغيرها.

ويستهدف البرنامج الخريجين في التخصصات ذات الصلة وطلاب السنة النهائية بالجامعات المصرية.

ويقدم التدريب عبر الإنترنت أو في مقرات المعهد، في فترات مسائية أو خلال العطلة الأسبوعية. وفي نهاية البرنامج يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المعهد وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية.