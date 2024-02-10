السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وفقًا لخبراء التغذية.. نظام غذائى يحميك من خطر الإصابة بالسرطان

الأنظمة الغذائية
الأنظمة الغذائية

يمكن الوقاية لـ25% من حالات السرطان البالغ عددها 18 مليون حالة في الولايات المتحدة عن طريق تحسين التغذية، وفقًا لبحث أجرته كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة.

فيمكن أن تعرضك زيادة الوزن أو السمنة لخطر الإصابة بعدد كبير من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والكبد والقولون، من بين عدد قليل من السرطانات الأخرى، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية. 

وبالتأكيد يساعدك النظام الغذائي الصحي في تعويض هذه الأمراض عن طريق تقليل المخاطر المرتبطة بالسمنة، وأبرزها الالتهاب المزمن، وفقًا لخبراء جامعة هارفارد.

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فيما يلي الأنظمة الغذائية التي تساعدك على الوقاية من السرطان 

يعد النظام الغذائي "النباتي"، الذي يتكون في الغالب من النباتات والخضروات، خطة غذائية رائعة طويلة المدى لتعزيز الصحة، وفقًا لإليزا ليون، خبيرة التغذية.

وأعطت لإليزا ليون مثالًا على "طبق الأكل الصحي" الذي يمكنك تناوله ويحميك من الكثير من الأمراض، وهذا يعني أن طبقك يجب أن يتكون من 50% من الفواكه والخضروات، و25% من الحبوب الكاملة/الحبوب/النشويات، و25% من البروتين. 

ويمكن أن تشمل البروتينات البروتينات الحيوانية (مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون) أو البروتينات النباتية (مثل البقوليات والفاصوليا والمكسرات). 

كما يجب الحد من تناول اللحوم بشكل مفرط، مثل اللحوم الحمراء والمصنعة وغيرها.

 

ماذا يقول خبراء التغذية؟

ويشير خبراء التغذية، إلى أنه يجب أن تكون الأطعمة التي تتناولها ذو فائدة غذائية كاملة، مثل تلك الموجودة في الأرض، ويجب أن تكون على دراية تامة بأحجام حصصك، وتشمل الأطعمة الكاملة الأرز والبطاطس والفاصوليا والفواكه والخضروات مقابل الأطعمة المصنعة مثل الخبز والبسكويت والمعكرونة. 

كما يوضح خبراء التغذية أن الأشخاص الذين لديهم كمية محدودة من السعرات الحرارية يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة، ولديهم نسبة أقل الإصابة من السرطان، وأقل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وإحدى الطرق البسيطة لمراقبة حصصك هي استخدام أطباق أصغر، مثل أطباق السلطة، لتحضير وجباتك.

كما عليك تجنب المشروبات الكحولية، فيوضح الأطباء أن الكحول هو مادة مسرطنة من الدرجة الأولى (بمعنى أنه يمكن أن يسبب السرطان)، وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، كما أن شرب الكثير من الكحول بشكل منتظم، على وجه الخصوص، يرتبط بأنواع مختلفة من السرطان.

التغذية السمنة زيادة الوزن السرطان الصحة

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