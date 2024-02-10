استشاري تغذية تكشف خطورة السمنة على الأطفال والعوامل التي تؤثر عليها

كشفت الدكتورة ندى بهاء، استشاري التغذية العلاجية، الفرق بين زيادة الوزن والسمنة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للكبار يتم تحديدها من خلال bmi، والوزن لو كان من 25 إلى 30 الـ bmi يكون زيادة وزن، وأعلى من ذلك يكون السمنة.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه بالنسبة للأطفال تعرف من خلال اللوحة التي تكون موجودة بشهادة الميلاد، ويكون موجود عليها الطول والوزن ويتم حسابة إذا كان الطفل في مرحلة عادية أو لدية زيادة وزن أو سمنة.

خطورة السمنة على الأطفال

وأكدت أن مرض السمنة له خطورة كبيرة على الأطفال ويعتمد ذلك على أكثر من مرحلة، مثل عدم قدرتهم على الحركة والجري والم في الركبة والتأثير على النوم، مشيرة إلى أن الأطفال كذلك لا يتحركون كثيرًا وفي سن المراهقة يتم عمل تحاليل لأنه من الممكن أن يكون لديه مشاكل في مقاومة الأنسولين عالية.

وأشارت إلى أن السمنة تؤخر البلوغ بالنسبة للأولاد وتسرعه بالنسبة للفتيات، وأنه يوجد الكثير من العلامات تؤكد خطورة السمنة على الأطفال.