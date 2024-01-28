السمنة والقلقاس.. خبير تغذية يكشف أسرار الأكل الصحى والمواعيد المناسبة (فيديو)

تحدث الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، عن أهمية الأكلات الغذائية والمشروبات الساخنة التي تعزز الصحة وتقي من الأمراض، وأوصى بالمواعيد المثلى لتناولها.

وقال نزيه، في لقاء خاص مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن السمنة البلدي تتفوق على الزبدة البلدي في القيمة الغذائية والصحية، لأنها تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول، ونصح بتناولها مع الخبز البلدي أو العيش الشامي.

وأضاف أن القلقاس من النباتات المفيدة في فصل الشتاء، لأنه يحتوي على مادة كورتيزونية طبيعية وآمنة، تساعد على تقوية المناعة ومقاومة الالتهابات.

وأشار إلى فوائد القصب السكري، الذي يعمل على تقوية الأسنان والفك وتنظيفهما، ويمد الجسم بالسكر اللازم، شرط أن يتم تناوله بانتظام وبكميات معقولة، وتحدث أيضًا عن الفول الحيراتي، الذي يمنح الجسم كوليجين بشري مناسبًا، ويعتبر من الأطعمة المغذية والمشبعة.

وبخصوص تناول الفاكهة، أوضح أنه يجب توزيعها بين الوجبات الرئيسية، وعدم تناولها بعد وجبة الغذاء، لأن ذلك يؤثر سلبًا على الهضم والامتصاص.