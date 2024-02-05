الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرضى السرطان داخل مخيمات غزة.. حياة على شفا الموت

مرضى السرطان
مرضى السرطان

وضع مأساوي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال منذ الـ7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، أدى إلى تضرر المستشفيات والمراكز الصحية وخروج أغلبها عن الخدمة وإصابتها بالنقص الحاد في الأدوية.

أكثر فئة كانت متضررة من الحرب والحصار الشديد هي المرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السرطان والكلى وغيرهم، والذين لم يستطيعوا الذهاب إلى المستشفيات وتلقي العلاج منذ بداية الحرب، ويرغبون في الخروج من القطاع من أجل تلقي العلاج في أسرع وقت.

صدأ المفتاح لكن الأمل باق.. أصحاب الحق في العودة: «باب دارنا سوف يعرفنا»

خروج المستشفى الوحيد 

وخرج مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي عن الخدمة مضطرًا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي كان يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، ولكن بعد توقفه يواجه 10 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة واقعًا صعبًا للغاية بغياب الأدوية والعلاجات.

وأعلن مدير المستشفى، صبحي سكيك بأن آلاف مرضى السرطان يعانون ويلات الآلام والفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الدواء والغذاء وهم يقطنون في الشوارع أو بعض أماكن النزوح لأنه لا توجد لديهم أماكن لاستقبالهم: «نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى وغزة كاملة عن الخدمة».

وأكد أنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم التوجه إلى مركز صحي آخر يسمى «مركز الزهراء» في مدينة رفح حتى نخفف الآلام على المرضى، مبينًا أن المركز لن يستوعب كل تلك الأعداد الهائلة ولكنه سيكون بشكل مؤقت حتى يعود مستشفى الصداقة للعمل.

تهاني، هي أم أحد أطفال مرضى السرطان في غزة، والذي كان يُعالج في مستشفى الشفاء، ويتلقى الدواء منها، إلا أنه منذ بداية الحرب لم يعد هناك مكانًا لأطفال مرضى السرطان، بل أن المستشفيات أصبحت تعاني من النقص المستمر في الأدوية.

تؤكد أن الأطفال مرضى السرطان لا يتحملون ذلك الألم، لاسيما سرطان العظام الذي يأكل في جسد الأطفال، ويزد من الألم البرود الحالية بسبب دخول الشتاء، وعدم توافر المحارم والأغطية اللازمة، التي تقي الأطفال من الطقس البارد الحالي.

توضح أنه لا توجد بدائل لنقص الأدوية: «يتجرع ابني بشكل يومي الآلام نتيجة إصابته بالسرطان دون وجود علاج أو متابعة مع الأطباء، لاسيما أنه كان منتظم في تلقي العلاج قبل بداية تلك الحرب».

وهناك 10 آلاف مريض سرطان وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، يعانون من الآلام ونقص الأدوية، ويعيشون ظروفًا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة.

وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

فيما تقول إيمان، إحدى ساكنات المخيمات، أن مرضى السرطان في الوقت الحالي بات أغلبهم خارج المستشفيات بلا طعام أو أدوية، موضحة أنهم طالبوا أكثر من مرة بوجود أدوية سرطان في المساعدات التي تدخل إلى القطاع لكنها لم تتوفر.

تقول: «نحتاج إلى الدخول للمستشفيات لتلقي العلاج، وتوفير الأدوية التي اعتدنا على تناولها قبل الحرب، لأنها تخفف الألم بشكل كبير، لكن الصدليات الآن كلها خرجت عن الخدمة ولم يعد هناك منفذ آخر للحصول على الأدوية بعد خروج المستشفى عن الخدمة».

txt

توجيه من الرئيس السيسي بشأن تقديم الخدمة الطبية لأهل غزة

txt

مشارك بقافلة "الأرثوذكسية" لإغاثة غزة: القيادة السياسية تحاول رفع المعاناة عن الفلسطينيين

غزة الحصار الإسرائيلى الأمراض المزمنة مرضى السرطان مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبدالعزيز

الشباب وصناعة الكتاب

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟