الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشارك بقافلة "الأرثوذكسية" لإغاثة غزة: القيادة السياسية تحاول رفع المعاناة عن الفلسطينيين

قافلة الأرثوذكسية
قافلة "الأرثوذكسية" لإغاثة غزة

شارك 80 شابا وفتاة من الكشافة الكنسية التابعين لـ"القبطية الأرثوذكسية" في تعبئة قافلة المساعدات المقرر إرسالها لصالح الأشقاء الفلسطينيين بغزة، بالتعاون مع التحالف الوطني.

وقال مشارك في القافلة إنه سعيد بالعمل الإنساني لإغاثة الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن القيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدعم الفلسطينيين وتعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشار إلى أن مشاركته اليوم لم تكن الأولى في القوافل الإنسانية المقامة لصالح الأشقاء الفلسطينيين، حيث أشاد بالتفاف الشارع والمحيطين بالأسقفية بالهتافات عند علمهم بأن القافلة مرسلة للأشقاء الفلسطينيين.

وتوافد عدد من الشباب على مقر الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة نصر، لدعم إخوتنا في غزة ورفع المعاناة عنهم.

ويقوم الشباب من كشافة الكنيسة بتجهيز الملابس الخاصة بالأطفال والرضع لدعم الشعب الفلسطيني في الشتاء القارس وتخفيف معاناتهم.

ويتواجد الشباب في محيط الأسقفية بمدينة نصر حتى عصر اليوم للانتهاء من إتمام شحن القافلة.

قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة الأرثوذكسية لإغاثة غزة
قافلة مساعدات غزة قافلة انسانية لغزة التحالف الوطني الكنسية القبطية الأرثوذكسية

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