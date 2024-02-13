الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاريخ عيد الحب 2024 .. ورسائل تهنئة الفلانتين

تاريخ عيد الحب 2024
تاريخ عيد الحب 2024

عيد الحب مناسبة اجتماعية يحتفل بها العالم كله في نفس اليوم، وليوم الحب طقوس خاصة حيث يتبادل المحبون الهدايا ورسائل الحب، كما تتزين الشوارع باللون الأحمر، وتعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ عيد الحب 2024 ورسائل تهنئة بهذا اليوم.

متى عيد الحب في سنة 2024؟

 يصادف يوم 14 فبراير من كل عام  عيد الحب 2024، والمعروف بـ الفلانتين داي،بحسب التاريخ العالمي، ويصادف يوم الحب 2024 يوم الأربعاء. 

موعد عيد الحب 2024

موعد عيد الحب 2024.. وأرق رسائل رومانسية بمناسبة الفلانتين 2024

ما هي قصة عيد الحب الحقيقية؟

يعود أصل عيد الحب إلى روما القديمة، حيث كان يُحتفل بعيد "لوبركاليا" في 14 فبراير من كل عام. كان هذا العيد مخصصًا للإلهة "لوبركا" إلهة الخصوبة والحب.

وفي القرن الثالث الميلادي، عاش كاهن مسيحي يدعى "فالنتين". في ذلك الوقت، كان الإمبراطور "كلوديوس الثاني" قد منع الزواج على الجنود، معتقدًا أن الزواج يجعلهم ضعفاء في المعركة.

عصى فالنتين أوامر الإمبراطور وقام بتزويج الجنود سرًا. عندما اكتشف الإمبراطور ما فعله فالنتين، أمر بإعدامه في 14 فبراير عام 269 ميلادي.

في العصور الوسطى، ربطت الكنيسة الكاثوليكية بين عيد "لوبركاليا" وعيد القديس فالنتين. وبدأ الناس في الاحتفال بيوم 14 فبراير كعيد للحب والعشاق.

مع مرور الوقت، تطور عيد الحب ليصبح عيدًا عالميًا يحتفل به الناس من جميع أنحاء العالم. أصبح تبادل الهدايا والبطاقات الحمراء والزهور تقليدًا شائعًا في عيد الحب.

رسائل تهنئة عيد الحب 2024

مع كل دقة قلب، أرسل لك وردة حمراء تعبر عن حبي العميق لك. كل عام وأنت حبيبي/حبيبتي.

في عيد الحب، أهديك قلبي ملفوفًا بورق الورد، معطرًا بمشاعر الحب الصادق.

أنت أجمل هدية في عيد الحب، وأنت كل ما أحتاجه في حياتي.

مع كل ابتسامة منك، يزداد حبي لك. كل عام وأنت سر سعادتي.

أرسل لك مع نسيم الصباح أطيب التهاني بمناسبة عيد الحب، مع وعد بأن يبقى حبي لك نافورة لا تنضب.

أنت/أنتِ الحب الحقيقي، وأنت/أنتِ كل ما أتمناه في هذه الحياة.

مع كل لحظة تمر، يزداد حبي لك. كل عام وأنت/أنتِ النور الذي يضيء حياتي.

 

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الحب. أتمنى لكم كل السعادة والحب في حياتكم.

أرسل لكم باقة من أجمل الورود مع أطيب التهاني بمناسبة عيد الحب.

الحب هو أجمل شعور في الحياة، وأنا محظوظ لأنكم في حياتي.

أشكركم على وجودكم في حياتي ودعمكم الدائم. كل عام وأنتم بخير.

أتمنى لكم عيد حب مليء بالحب والسعادة والبهجة.

 

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هدايا الفلانتين.. شوارع القاهرة تتزين لاستقبال عيد الحب (صور)

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ميعاد عيد الحب 2024

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