الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. سيمون تتصدر بوستر مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوستر منفرد للفنانة سيمون من مسلسل “صيد العقارب” الذي تشارك في بطولته بجانب النجمة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

 وتجسد سمون دور الزوجة الثانية للفنان رياض الخولى، وتتعرض لأزمات خلال أحداث العمل، وتواصل تصوير مشاهدها على قدم وساق، بقيادة المخرج احمد حسن.

ومسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي، وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

 

مسلسل صيد العقارب مسلسل اجتماعي، يناقش قضية صراعات بين الأقارب والعائلات  وتجسد خلال الأحداث الفنانة غادة عبد الرازق دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

وتظهر غادة في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول" والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

ويجسد الفنان القدير أحمد ماهر يجسد خلال أحداث مسلسل "صيد العقارب" شخصية رئيسية، ويظهر بدور والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الصعيد

يذكر أن آخر أعمال سيمون فى الدراما التليفزيونية مسلسل "قيد عائلى"، الذى عرض عام 2019، بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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