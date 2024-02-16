دراما رمضان 2024| العوضي عن شخصية "حق عرب": جدع وبفهم في الاصول

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل شخصيته في مسلسل “حق عرب” الذي يواصل تصويره ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج اسماعيل فاروق.

أحمد العوضي يكشف تفاصيل شخصيته في حق عرب

وشارك “العوضي” صورة من كواليس العمل عبر حسابه على “فيس بوك”.

وعلق: “عرب السويركي، وطبعا زي ما احنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الاصول، بس مسلسل ان شاء الله يعجب كل اخواتي ورمضان كريم”.

تفاصيل مسلسل حق عرب

ويقدم “العوضى” دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

ويشاركه في بطولة العمل كل من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل “حق عرب”

"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عرب"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد أحمد ماهر، ويجسد دور شقيق "العوضي"، بينما يظهر الفنان رياض الخولي، كـ"تاجر أخشاب" لديه ابنتان تلعبان دوريهما الفنانتان دنيا المصري، وكارولين عزمي، وتلعب دور زوجته الفنانة وفاء عامر، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عرب" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أخر اعمال أحمد العوضي

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ويعرض لأحمد العوضى حاليًا في السينما فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.