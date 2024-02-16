دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أمير المصري في مسلسل "مليحة"

يواصل الفنان أمير المصري، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “مليحة” بقيادة المخرج شريف عرفة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

تفاصيل شخصية أمير المصري في مسلسل مليحة

ويظهر أمير خلال الأحداث بدور شقيق الفنان دياب الأصغر وتجسد الفنانة ميرفت أمين دور والدتهما، وتدور أحداث العمل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين وهم دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، اشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب.

أمير المصري من الداعمين للقضية الفلسطينية

ويعد الفنان أمير المصري من الفنانين اللذين دعموا القضية الفلسطينية بقوة، وكان من ضمن الحضور اللذين اتخذوا إجراءات خلال حفل توزيع جوائز البافتا الأسكتلندية، وقاموا بتسليم رسائل للضيوف لحثهم على الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة، واتخذت مجموعة " Arts Workers for Palestine Scotland" مكانها على السجادة الحمراء فى جلاسكو، وظهر أمير خلال الحفل الذي أقيم شهر نوفمبر الماضي وهو كاتبًا على يده عبارة "#ceasefirenow".

آخر أعمال أمير المصري الفنية

من جهة أخرى، أعلن أمير عن مشاركتة في مسلسل Faithless الأيرلندي، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ويلعب أمير المصري شخصية شاب مصري إيرلنظي ويعيش في لوس أنجلوس، وتقابله عدة أزمات، المسلسل من تأليف باز العشماوي، آخراج ديكلان ريكس، ويتكون من 6 حلقات.

جدير بالذكر أنه شارك أمير المصري في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، الذي عرض في السباق الرمضاني للعام 2022، وتناول العمل ما شهدته مصر خلال الأعوام التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، والأزمات التي حلت بمصر خلال تلك الفترة، وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.