الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| ريهام حجاج: هذه أجمل "صدفة" في حياتي

مسلسل “ًصدفة”
مسلسل “ًصدفة”

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها تواصل تصوير مسلسل “صدفة” المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج سامح عبد العزيز.

وظهرت “ريهام” خلال جلسات تصوير العمل من خلال مقطع فيديو طريف متقمصة شخصية “صدفة”، تحدثت خلاله عن علاقتها بالشخصية وكيف تمثلها.

وقالت إن حياتها مبنية على الصدف، مؤكدة: “أحلى صدفة في حياتي هي زواجي من رجل الأعمال محمد حلاوة”.

ولفتت إلى أنها تفضل الصدف عن المقابلات المرتب لها، كما قدمت مشهد قصير لا يتعدى الثواني وهي توصف صدف مرت بها في حياتها وهي متقمصة شخصيتها في المسلسل.

قصة مسلسل “صدفة” 

وتدور أحداثه  في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرا وهو ان ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

أبطال مسلسل “ًصدفة”

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.
 

آخر أعمال ريهام حجاج 

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضى مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل،  هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين  رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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