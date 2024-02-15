قادرة تخدعك.. watch it تكشف عن البرومو التشويقي لـ"فراولة"

كشفت منصة watch it الإلكترونية عن البرومو التشويقي لمسلسل “فراولة” الذي سيطرت عليه حالة من البهجة والكوميديا، وتخوض بطولته الفنانة نيللي كريم ويعرض خلال موسم رمضان 2024.

وظهرت “نيللي” خلال البرومو بشخصية “فراولة” خبيرة علم الطاقة، والتي تستطيع خداع من حولها بمعرفتها في علم الغيب، ليصفها أحدهم قائلاً:"فراولة دي قادرة تخدعم وتبيعلم النفس اللي بتتنفسه".

وحرصت نيللى كريم على مناقشة تلك القضية المجتمعية من خلال مسلسلها الجديد "فراولة" من خلال عمل لايت كوميدى، حيث تقدم المسلسل في 15 حلقة تتناول من خلالها محاربة الدجل والشعوذة ومنتفعين الطاقة ومروجيها من خلال أحداث المسلسل، إذ تقدم شخصية فراولة وهى امراة فقيرة ابنة بواب شهير في منطقة جاردن سيتى، ووالدتها قارئة فنجان، ومن خلال الأحداث نجد فراولة أصبحت سيدة مجتمع من خلال تلك الفكرة.

"فراولة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة.