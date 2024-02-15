مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال مسلسل مليحة لـ"ميرفت أمين"

ينتظر الجمهور مسلسل “مليحة” بلهفة شديدة، نظرًا لمناقشته قضية تهم كل الوطن العربي، ويعكس ما يحدث في قطاع غزة من الاحتلال الغاشم من خلال عمل فني، والمسلسل بطولة دياب والفنانة ميرفت أمين ومن المقرر عرضه بموسم رمضان 2024.

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل “مليحة” حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فتكشف الأحداث هل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين وهم دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، اشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة نشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

جدير بالذكر أن، طرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.