احتفاء عربي بإعلان الشركة المتحدة عرض مسلسل "مليحة"

سلطت العديد من المواقع العربية وخاصة الفلسطينية، على طرح الشركة المتحدة لمسلسل "مليحة"، والذي يتناول معاناة الشعب الفلسطينية وقضية التهجير من خلال المسلسل، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونرصد من خلال التقرير، كيف تناولت المواقع العربية والفلسطينية تقديم مسلسل "مليحة" للقضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الشتات.

القدس العربي: فرصة لنقل الصوت الفلسطيني

قالت صحيفة وموقع القدس العربي، في تقرير لها:"علي الرغم من الوضع الحالي الصعب والحرب الجارية في قطاع غزة، والقصف المستمر، ومقتل وإصابة الالاف، جاء قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر بإنتاج مسلسل "مليحة"، الذي يتناول القضية الفلسطينية ويعكس الصراع والمعاناة التي يواجها الشعب الفلسطيني".

وأكد الموقع الفلسطيني أنه من المتوقع أن يكون مسلسل "مليحة" فرصة لنقل الصوت الفلسطيني وإلقاء الضوء على الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب في غزة.

وأوضح الموقع أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، دياب وأشرف زكي وحنان سليمان، ومن إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار.

موقع الخليج 365: مليحة يأتي استكمال لدور المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

فيما قال موقع الخليج 365، في تقرير له، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرح مسلسل "مليحة"، يأتي استكمال لدعمها القضية الفلسطينية من خلال الدراما التليفزيونية.

وأشار الموقع في تقرير له إلي أن المتحدة تقدم مسلسل "مليحة"، ليلقى الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أن الأشهر الماضية شهدت دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للقضية على مختلف الأصعدة، حيث سخرت منصاتها الإعلامية والرقمية المختلفة بفضح مخططات الاحتلال مؤخرا وسعيه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

موقع خليجيون 24: الدراما المصرية علي مدار سنوات تدهم القضية الفلسطينية

فيما رصد موقع خليجيون 24 تناول الدراما المصرية علي مدار سنوات عديدة للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني مع المحتل، مشيرا إلي مسلسل فارس بلا جواد.

وأشار الموقع إلي أنه بمجرد الإعلان عن وجود مسلسل "مليحة" يتناول القضية الفلسطينية في دراما رمضان، استذكر الكثير من محبي الدراما العديد من الأعمال المميزة في تاريخ الفن المصري والتي نجحت من المحيط إلى الخليج ودافعت بقوة وودعمت القضية الفلسطينية.

ورصد الموقع عدد من المسلسلات المصرية منها "فارس بلا جواد، رأفت الهجان، الدموع في عيون وقحة، ومشهد في مسلسل حالة خاص، ومشهد في فيلم السفارة في العمارة".