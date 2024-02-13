خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": "مليحة" يدعم قضيتنا والدراما المصرية سلاح قوي

علق عدد من الخبراء الفلسطينيين من الضفة الغربية على تناول الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل مليحة وهو من الأعمال الفنية التي من المقررأن يٌتناول مأساة التهجير ومعاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار انتهاكات الاحتلال.

في السياق، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري إن فلسطين تربطها بمصر والشعب المصري مصير وعلاقات تاريخية لا يمكن أن تضعف هذه العلاقة.

وأضاف الحموري، لـ"الدستور"، أن الأعمال الفنية والدراما المصرية علي مدار التاريخ الماضي كان به حصة كبير للقضية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني والدراما والقضايا الاجتماعية والإنسانية الفلسطينية، وبالتالي هذا ليس بجديد عن مصر والفن المصري.

ووجه الحموري التحية والتقدير لكل القائمين على المسلسل الدرامي الجديدة "مليحة"، ولكل الفنانين المشاركين بالعمل، متابعًا: "باعتقادي أي شكل يتعلق بوضعنا الفلسطيني بشكل عام هو مساعد لنا ومساعد لقضينا وللشعوب العربية التي ستفهم وتقدر ما نحن فيه، لافتًا إلى أنه عقب يوم السابع من أكتوبر الماضي كل شعوب الأرض فهمت القضية الفلسطينية بشكل واضح والمأساة وأننا أصحاب الحق والأرض".

أبو لحية: الدراما تشكل سلاح مهم لنقل الرواية

في السياق، أكد د.جهاد أبو ملكة، أستاذ العلوم السياسية أن الدراما تشكل سلاح مهم لنقل الرواية إلى المتلقي وذلك بطريقة سهلة من خلال مشاهد مصورة يتم صياغة محتواها بشكل علمي وعملي يناسب الفئة المستهدفة، ولقد شكلت الدراما العربية بشكل عام والدراما المصرية بشكل خاص خطوة مهمة فيما يخص الرواية الفلسطينية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى تاريخه.

وأضاف أبو لحية، لـ"الدستور" أن العمل الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "مليحة" يشكل إضافة جديدة تضاف إلى سجل الدراما المصرية التي تختص في جزء منها للحديث عن الشعب الفلسطيني ومعاناته والوضع المأساوي الذي يمر به الفلسطينيين، حيث ينقل المسلسل الجديد جزء مهم من أجزاء المعاناة التي تواجه فئة من الفلسطينيين الذين هم بالخارج ويجدون صعوبة بالغة أو قد تكون مستحيلة في العودة إلى أرض الوطن.

وأشار أبو لحية إلي أن توثيق معاناة الشعب الفلسطيني من خلال أعمال درامية مثل "مليحة" يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يسببه استمراره في ضرر بالغ ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عشرات السنوات وما زال مع الأسف يعاني ويدفع ثمن أنه ولد يحمل الجنسية الفلسطينية.

واختتم أبو لحية تصريحاته قائلاً:"في النهاية لابد من تقديم التحية والتقدير إلى الشركة المتحدة للإعلام لدورها في نقل الرواية الفلسطينية من خلال هذا العمل الدرامي وإضافة إلى تسخيرها كافة الامكانيات الإعلامية التي تمتلكها سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية من أجل نقل معاناة شعبنا الفلسطيني وتحديدا في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضية الفلسطينية".