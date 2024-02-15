الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| السوري خالد شباط في بوستر منفرد لـ "عتبات البهجة"

الفنان السوري خالد
الفنان السوري خالد شباط فى مسلسل عتبات البهجة

يشارك الفنان السوري خالد شباط في بطولة مسلسل “عتبات البهجة” أمام النجم يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة.

وطرحت الجهة المنتجة للعمل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد للفنان خالد شباط ظهر خلاله بالشخصية التي يجسدها ضمن أحداث العمل.

أبطال “عتبات البهجة”

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

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