دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ميرفت أمين فى مسلسل "مليحة"

تواصل الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "مليحة" المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، والمكون من 15 حلقة.

تفاصيل دور ميرفت أمين في مسلسل مليحة

تجسد "ميرفت" خلال الأحداث دور والدة الفنان دياب، وتدور الأحداث حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة وتجسدها الفنانة سيرين خاس، والتى كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال منزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة، لكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتعتبر سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة ونشأت في القاهرة وعمان، ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين 2020 والحرم 2022.

أبطال وصناع مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل مليحة نخبة من الفنانين، وهم دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل "مليحة" مكون من 15 حلقة وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ويعد المسلسل أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث الحرب على غزة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن.

جدير بالذكر أنه طرحت شركة +ds البوستر التشويقي الأول لمسلسل "مليحة"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدر البوستر طفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من دمار خلال الوقت الحالي.