دراما رمضان 2024| بوستر جديد لـ غادة عبد الرازق فى "صيد العقارب"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر تشويقيا جديدا لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وتصدرت "غادة" البوستر التشويقي للعمل، بملامح سيدة تستعد للانتقام.

وتظهر غادة عبد الرازق خلال الأحداث، بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما تقرر الانتقام لشقيقها بعد مقتله على يد أحد أفراد عائلة "الغول".

ويجسد الفنان أحمد ماهر خلال أحداث "صيد العقارب" شخصية والد بطلة العمل غادة عبدالرازق، وهما من أصول صعيدية، ولكنهما يعيشان في القاهرة، وهو الرجل الصعيدي المتشدد المتمسك بعادات وتقاليد الجنوب.

وتعود غادة عبد الرازق اليوم الجمعة، إلى "لوكيش" التصوير بمنطقة مصر الجديدة، بعدما انتهى المُخرج أحمد حسن الفترة الماضية، من تصوير عدد كبير من المشاهد في بعض الاستديوهات الداخلية، خاصة في إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

أبطال “صيد العقارب”

"صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي، وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

قصة مسلسل “صيد العقارب”

تدور قصة مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

مسلسل اجتماعي على طريقة “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"

وقالت غاادة عبد الرازق عن المسلسل: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وأضافت في تصريحات لها: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".