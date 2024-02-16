الأضخم إنتاجًا.. برومو "الحشاشين" يخطف الأنظار بديكوراته التاريخية

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن برومو العمل الأضخم إنتاجيًا "الحشاشين"، والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويتولى إخراجه المخرج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وظهرت خلال البرومو ديكورات تاريخية عظيمة، في بلدان مختلفة، حيث تم تصوير العمل في أكثر من بلد، ومنها كازاخستان والأردن والمغرب، كما تم تصوير بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وحرص صناع العمل على الاهتمام بأدق التفاصيل، سواء بالديكورات المناسبة لأحداث العمل في الغابات والسهول والجبال، أو الملابس المناسبة للشخصيات، والتي زادت العمل ضخامة مما زاد تحمس الجمهور لمشاهدته خلال الشهر الكريم.

وحصل البرومو، الذي لا يتعدى الدقيقة، على إشادات واسعة بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث احترام عقل المشاهد والاهتمام بالتفاصيل التاريخية المهمة، والإنتاج الضخم الذي ساعد على خروج العمل بهذه الصورة، لذلك حصد نسب مشاهدات قياسية فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المتحدة.

ويظهر النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث العمل، بدور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

وجدد الثنائي بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، التعاون بينهما في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، من إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول "الحشاشين" قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقية، منها شخصية حسن الصباح المرعبة.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.